Son dakika: Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni gelişme! HDP'li vekilin kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Alınan bilgiye göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cudi Mahallesi Mercan Sokakta Güven'in içinde bulunduğu otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi.
Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.
'HDP MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE YAKALADIK'
Bakan Soylu, Cizre'de AK Parti İlçe Başkanı Tahir Güven'in öldürülmesine değinerek, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye'den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tahir Güven cinayetinin işlendiği gün gözaltına alınan ve 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kalka ifadesinde, "Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp almadığına yönelik bilgim yoktur" dedi.
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