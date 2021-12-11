Son dakika: Tahir Güven’in öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni gelişme! HDP’li vekilin kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

'HDP MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE YAKALADIK'

Bakan Soylu, Cizre'de AK Parti İlçe Başkanı Tahir Güven'in öldürülmesine değinerek, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye'den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" ifadelerini kullanmıştı.