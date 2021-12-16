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Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi: Yeni bakan yardımcılarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi: Yeni bakan yardımcılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında bakan yardımcılıklarında değişime gidildiği belirtildi. Karara göre Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında bakan yardımcılıklarında değişime gidildiği belirtildi.

İŞTE ALINAN KARARLARIN DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.

ALINAN DİĞER ATAMA KARARLARI

ALINAN DİĞER ATAMA KARARLARI

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