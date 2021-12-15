Şehit Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in katille diyaloğunu anlattı: Babacan tavır ve nasihatlerle uyardı

Cinayetten önce katil Nasuh Çulcu ile Hasan Cevher'in makam odasına giden Komiser İbrahim B. o anları "Nasuh Çulcu odaya girince Hasan Müdür babacan bir tavırla "Oğlum ne sıkıntın var?" diye sordu. Yine babacan bir tavırla "Anlatabileceğin bir şey varsa çekinmeden anlat. Evladım sen ailen için gurur kaynağısın. Mesleğini ne güzel icra ediyorsun. Yaşadığın hayatın ve mesleğinin kıymetini bil" sözleriyle anlattı. İbrahim B., Cevher'in Nasuh Çulcu ile babacan tavır ve nasihatlerle konuştuğunu ifadesinde üç defa vurguladı. Cinayete yakından tanık olan kişilerin de aralarında olduğu toplamda 30 kişinin 64 sayfalık ifade tutanaklarında da Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya yönelik ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içeren tek bir cümlenin yer almadığı ortaya çıkmıştı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde Polis Memuru tutuklu katil zanlısı Nasuh Çulcu (28) tarafından 1'i başından 3 kurşunla hedef gözetilerek şehit edildi. Bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan 2 çocuk babası Cevher'i şehit eden ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil zanlısı Nasuh Çulcu'nun yargılaması sürüyor. Lise mezunu Çulcu ilk ifadesinde; Hakkari Polisevi'nin yemekhanesinde şehit ettiği Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in olay öncesi kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etmişti. 1'i emniyet müdürü, 26'sı polis, 1'i garson, 1'i aşçı, 1'i sivil de memur olmak üzere toplamda 30 kişinin olayın ardından Hakkari Emniyeti'nde verdikleri 64 sayfalık ifadelerinde Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içerikli tek bir cümle yer almadı.