Son dakika: Şehit Hasan Cevher davasında flaş gelişme: ’Bana küfür etti’ diyen katil Nasuh Çulcu’ya şok!



"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK" YAZILMIŞTI

Katil Nasuh Çulcu hakkında hazırlanan iddianamede ayrıca "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti. İddianameye "Şüpheli ifadesinde her ne kadar kendisini kaybettiğini, hatırlamadığı sayıda ateş ettiğini, aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, atış sayısı, maktulün başı ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktul ile şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin maktul ile aralarındaki 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başı ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacıyla hareket etmediği yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" yazılmıştı. Kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Cevher'i şehit eden Çulcu'nun, kadın komiser yardımcısını defaten rahatsız ettiği iddianamede yer almıştı. Şehit Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından tek bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepki göstermişlerdi.

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