Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in şehit olduğu olayda önemli gelişme! İfadesi ortaya çıktı

İfadesinde yaşadıklarını bir bir anlatan Elif Ş., "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle hakkında dava açılan katil Çulcu'nun kendisini Hakkari Valiliği'ndeki ve Hakkari Zap Suyu'ndaki "Rafting" programı başta olmak üzere görev aldığı her programda takip ettiğini ve kendisini izleyerek bakışlarıyla rahatsız ettiğini söyledi. Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit ettiği Hakkari Polisevi'nde elinde silahla Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi arayan katil Nasuh Çulcu savcılık ifadesinde "Elif Komiseri bulsaydım onu da kendimi de vuracaktım" demişti.

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 28 yaşındaki polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü Elif Ş. isimli kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında rapor tutan ve silahının alınmasını isteyen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) Hakkari Polisevi'nde yemek yedikten sonra 1'i başından üç kurşun ile hedef gözeterek şehit etti. Tutuklu katil Nasuh Çulcu hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 12 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı.