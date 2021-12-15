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Son dakika: THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika: THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi

Son dakika haberi... Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi.

Türk Hava Kurumu'na (THK) 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesini sundu.

Ankara 9'ncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, 2019'da THK'ya Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı, bugün istifa dilekçesini verdi. Aşçı'nın, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle kurumun ve şahsının yıpratılmasını gerekçe olarak gösterdiği ileri sürüldü.

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi.

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