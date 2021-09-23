Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher cinayetinde 40 polisten 8’i açığa alındı

Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil Nasuh Çulcu (28) gözaltına alındı ve tutuklandı. İddianamesi iki aşamalı olarak hazırlanan soruşturmada çok önemli iki gelişme peş peşe yaşandı. Katil Nasuh Çulcu hakkında açılan ana soruşturmanın yanı sıra Hasan Cevher'in şehit edildiği olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik bir müdahalede bulunmayan polisler hakkında Hakkari Başsavcılığı'nca "Görevi İhmal" soruşturması başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NCE AÇIĞA ALINDILAR

İddianamesi hazırlanma aşamasında olan o soruşturma; olayla ilgili atanan iki Polis Başmüfettişi'nin raporlarıyla şekillendi. Cevher'in, katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği Hakkari Polisevi'nin ve Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kamera kayıtları toplandı ve detaylı bir şekilde incelendi. Görüntüler müfettişlerin raporlarıyla birlikte savcılığa sunuldu. Katil Nasuh Çulcu silahını doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan polisler tek tek tespit edildi. Toplamda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Hasan Cevher'in katile müdahale etmeyen koruması Polis Memuru Onur G., Hakkari Polisevi Müdürü ve katil Nasuh Çulcu silahı doldurduktan sonra olay yerinden kaçan Komiser İbrahim B.'nin de aralarında bulunduğu sekiz polis Hakkari Başsavcılığı tarafından başlatılan "Görevi İhmal" soruşturması kapsamında Hakkari Valiliği tarafından açığa alındı.