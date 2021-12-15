Son dakika: AK Parti'den "Ekonomik OHAL" tartışmasına sert tepki! Flaş asgari ücret açıklaması

''EKONOMİK OHAL İLAN EDİLEBİLİR'' İDDİASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ''Ekonomik OHAL'' iddiaları da soruldu.

''Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz'' diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

''Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin."

İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar:

EK BÜTÇE İHTİYACI DOĞAR MI?

Zannetmiyorum. Hükümet sadece asgari ücretle ilgili değil memur ve emeklilerle ilgili baskıyı ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaktır. Bunlar vergi olarak dönmeyecek. Maalesef son dönemde ortaya çıkan döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle birtakım mallar olağanüstü pahalandı. Vatandaşın alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarf ediliyor. Geçen seneki dönemle kıyaslandığında daha önemli hale geldi.

HAYAT TARZI ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Üniversitede öğrencilerle yapılan sohbette söylediğim bir sözdür. TÜİK, sorumlu ve Avrupa İstatistik Kurumu'na akredite olmuş Türkiye'deki tek kurumdur. TÜİK ya da başka kuruluşun itibarını korumak zorundayız. Kastettiğim şey ciddiyet. Ben hiç kimsenin hayat tarzı ile tercihleri ile dünya görüşüne sahip olmasını ayrıcalık olarak görmem.

TÜİK ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Matematik hesaplama içinde yapıyor. TÜİK'in açıkladığı hesaplara itibar etmek zorundayız. Devlet kurumlarının resmi raporlarına itibar etmek zorundayız ki ortada kafa karışıklığı kalmasın. Hissedilen doğru bu, bu tarafına katılıyorum ama ortada bir de resmi hesaplamalar var. Bu yöntemlerin hepsi test edilmiş, sınanmış yöntemlerdir.