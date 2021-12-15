Hüseyin Köksal’a plaka tahsis eden isim CHP’li Milletvekili Özgür Karabat çıktı!

Milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı olduğu bilinirken bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor.

Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi de tepkilere neden oldu.

EKREM İMAMOĞLU ÖZGÜR KARABAT VE HÜSEYİN KÖKSAL ARASINDAKİ İLİŞKİ



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Hüseyin Köksal arasında bulunan derin ilişki bu mesele ile de tam olarak açığa çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 Milyarlık İETT ihalesini Özgür Karabat'a peşkeş çektiği bilinirken Hüseyin Köksal'ın İBB'nin açıkhava ihalelerini aldığı belirlenmişti.

Son olay Hüseyin Köksal'ın İmamoğlu ve Karabat arasındaki 2 milyarlık ihalenin bağlantı takipçisi olduğu şüphelerini akıllara getirirken 3'lü arasındaki ihale, rant ve dokunulmazlık kalkanının açık bir göstergesi oldu.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN ÖZGÜR KARABAT'A ÇEKTİĞİ İHALE KIYAĞININ DETAYLARI



CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.

KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU



Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenildi.



