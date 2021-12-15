Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında başvurular tamamlanmıştı. Vatandaşlar askerlik yerleri için gelecek açıklamaları merak ediyor. İşte, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?&NBSP;

Bedelli askerlik yerleri için henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...