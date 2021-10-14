Sibel Köksal’ın avukatından ölümünden sonra telefonundan sinyal geldiği iddiası

Geçen yıl 2 Eylül'de Ankara Mamak'ta meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında iddianame düzenlenerek, müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Eşini aynı mahallede yaşayan birisinin minibüsünden inerken gören İbrahim Köksal, eşinin dişçiye gittiğini söylemesi üzerine o kişiyle yüzleştiği ve kamera kayıtlarını incelediği ortaya çıkmıştı. Aldatıldığından şüphelenen karısını boğarak öldüren adamın doktorla karısını yüzleştirdiği bilgisi de gün yüzüne çıkmıştı.

OLAY SONRASI TELEFONUNDAN SİNYAL GELMİŞ

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İbrahim Köksal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemede Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer Kala, Sibel Köksal'ın telefonunun olay günü teslim alınmış olmasına rağmen maktülün kullandığı sim karttan olay sonrası sinyal geldiğini belirterek, mahkemeden araştırılmasını talep etti. Mahkeme sanık İbrahim Köksal'a maktülün telefonunun nerede olduğunu sorması üzerine, "Olay günü maktül 'ben telefon kullanmayacağım' dedi ve sıkıntı çıktığını söyledi. Ben telefonunu aldım hattını çıkarıp kendi telefonuma taktım, kendi hattımı da onun telefonuna taktım. Polis geldiğinde onun telefonunu teslim aldı hattın benim olduğunu polislere söyledim. 'Bir şey olmaz dediler' benim telefonumu almadılar. Telefonumu yeğenime teslim etmiştim bozuktu zaten büyük ihtimalle atmıştır diye düşünüyorum" İfadelerini kullandı. Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı maktüle ait olduğu bilinen günlüğünde bulunamadığını söylemesi üzerine sanık İbrahim Köksal, "Sibelin günlüğü yoktu. Bir bilgim yok" dedi. Mahkeme, tanık Metin Ö.'nün dinlenmesi için getirilmesine, İbrahim Köksal'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.