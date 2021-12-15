İstanbul’a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul’a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Son tahminlere göre ilk karın yağacağı tarih belli oldu. Havaların soğumasının ardından yağışlar merak ediliyordu. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek. Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.