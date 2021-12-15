İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Havalar soğumasının ardından yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Son tahminlere göre ilk karın yağacağı tarih belli oldu. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Son tahminlere göre ilk karın yağacağı tarih belli oldu. Havaların soğumasının ardından yağışlar merak ediliyordu. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı?
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI
Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek. Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.
Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
MARMARA'DA BUGÜN HAVA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile zamanla İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
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