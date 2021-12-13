13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Konya merkezli 6 ilde FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2021
ABONE OL
Konya merkezli 6 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf asker, biri ihraç, 6'sı emekli askeri personel ve bir öğretim görevlisi olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

l Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 6 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖcüleri kaçırmaya çalışanlar tutuklandı FETÖ'CÜLERİ KAÇIRMAYA ÇALIŞANLAR TUTUKLANDI
FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
FETÖnün kara kutusundan sokak çağrısı! FETÖ'NÜN KARA KUTUSUNDAN 'SOKAK' ÇAĞRISI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA