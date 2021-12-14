Kar İstanbul'u çevreleyecek! Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı! Gözler o tarihlerde
İstanbul'a beklenen kar yağışı için Meteoroloji'den açıklama geldi. Hava sıcaklığının yurt genelinde düşeceği belirtilirken Marmara Bölgesi için sarı kodlu uyarı verildi. Kar yağışının İstanbul'u önce çevreleyeceği ardından kentte etkisini göstereceği işaret edildi. Meteoroloji kar yağacak illeri tarih vererek açıkladı.
İstanbul'a kar bekleyen milyonlarca vatandaşı mutlu edecek haber geldi. Birçok öğrenci ve yetişkinlerin kar arzusu gerçek olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava duruu tahmininde kar yağışının İstanbul'u çevreleyeceği görüldü.
Marmara Bölgesi'ne gelen kar yağışı hafta boyunca birçok şehirde etkisini gösterecek. İstanbul'a da kısa süre için gelmesi beklenen kar yağışı için peş peşe uyarı yapıldı.
SARI KODLU ALARM
Batı Karadeniz ve Marmara için sağanak uyarılarında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu alarm verdi. Birçok kenti işaret eden Meteoroloji dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı. Açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İstanbul da sarı kodlu uyarı alan iller arasındaydı. Kar yağışı hafta boyunca İstanbul'un komşularında etkisini gösterecek. Milyonlarca istanbullu öğrenci ve yetişkin kar yağmasını bekliyor. Özlemle beklenen kar yağışı kısa süre için de İstanbul'da olacak.
KARTALKAYA KAR ALTINDA
Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da kar etkili oluyor. Merkezde yapay karlamayla birlikte pistlerde kar kalınlığı 35 santime ulaştı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla devam ediyor. Merkezde yapay karlamayla pistlerde kar kalınlığı 35 santime ulaştı.
Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.
SICAKLIK DÜŞECEK KAR GELECEK
Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, başkentte perşembe gününden itibaren hafif kar, İstanbul'da ise yarından itibaren kuvvetli yağış görüleceğini bildirdi.
Özdemirci, yaptığı açıklamada, yurt genelinde yağışlı bir haftaya girildiğini belirtti.
Özellikle yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde Elazığ ve Bingöl çevresinde, aralıklı yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, "Yağışların yarın için genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç Ege'de yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağış alacak bölgelerimiz var. Marmara'nın doğusu kuvvetli, yine iç Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Batı Akdeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Yarın Afyonkarahisar, Bolu, Bilecik çevrelerinde yer yer yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Burada da yağışlar kar şeklinde gerçekleşecek. Vatandaşlarımız kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olsun." uyarısında bulundu.
Başkentin yarınki hava durumuna ilişkin bilgi veren Özdemirci, "Ankara'da yarın için yağmur beklentimiz var, kar yağışı beklemiyoruz. İstanbul için de kuvvetli yağış ve yağmur şeklinde devam edecek." diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda biraz daha düşüş olacağı için ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını da vurgulayan Özdemirci, "Ankara'da perşembeden itibaren yağışlar 4-5 gün boyunca hafif kar şeklinde olacak. İstanbul'da yarın için kuvvetli yağmur demiştik daha sonraki günlerde de yağmur şeklinde gerçekleşecek ama kar yağışı İstanbul'a önümüzdeki 4-5 gün boyunca yok." dedi.
Uzman Mehmet Özdemirci, perşembe günü özellikle Samsun, Amasya çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bingöl, Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağış olacağına işaret etti. Doğu Akdeniz'in doğusunda da kuvvetli yağışların beklendiğini dile getiren Özdemirci, "Bu yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşecek. Vatandaşlarımızın bu kuvvetli yağışlara karşı da dikkatli olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdemirci, "Bugüne kadar mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında yarından itibaren kuzey batı kesimlerinden başlayarak, düşüş gerçekleşecek. Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesini, doğu bölgelerimizde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle iç bölgelerde yer yer sıfırın altında sıcaklıkları göreceğiz." ifadelerini kullandı.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, cumartesi günü için Trakya dışında ülke genelinde yağış tahmin edildiğini aktararak, yağışların Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Ege kıyıları dışında genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyı kesimlerinde de yağmur ve sağanak şeklinde görülmesinin beklendiğini bildirdi. Özdemirci, şunları kaydetti:
"Cumartesi, İstanbul'da da yağmurlu bir hava olacak ama Ankara'da hafif bir kar yağışı bekliyoruz. İzmir'de de yağmur ve sağanak şeklinde yağış görülecek. Pazar günü için de Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in için kesimlerinde ve iç Ege'de yer yer yağışlar kar şeklinde olacak."
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