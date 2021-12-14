Kar İstanbul’u çevreleyecek! Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı! Gözler o tarihlerde

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, cumartesi günü için Trakya dışında ülke genelinde yağış tahmin edildiğini aktararak, yağışların Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Ege kıyıları dışında genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyı kesimlerinde de yağmur ve sağanak şeklinde görülmesinin beklendiğini bildirdi. Özdemirci, şunları kaydetti:

"Cumartesi, İstanbul'da da yağmurlu bir hava olacak ama Ankara'da hafif bir kar yağışı bekliyoruz. İzmir'de de yağmur ve sağanak şeklinde yağış görülecek. Pazar günü için de Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in için kesimlerinde ve iç Ege'de yer yer yağışlar kar şeklinde olacak."