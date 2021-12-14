Fondaş medya ve kalemşorlarından anket oyunu! Gerçekler nasıl gizleniyor?

Mesela Almanya'nın Türkiye operasyonları merkezi Deutsche Welle Türkçe'nin (DW) 19 Ekim 2021 tarihli, "Anket şirketleri ne kadar güvenli" haberi, baştan sona AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy kaybetmesi üzerine kurulu. Bütün veriler buna işaret ediyor ve başta Konda olmak üzere Metropoll ve MAK Danışmanlık şirketlerinin verileri kullanılıyor.

Okuduğunuzda aklınızda tek şey kalıyor; Cumhur İttifakı kaybediyor, Millet İttifakı kazanıyor. Oysa GENAR, Optimar, Megapoll hatta CHP'ye yakınlığıyla bilinen Konsensus gibi birçok güvenilir şirketin verileri bunu doğrulamıyor. AK Parti en az yüzde 35, MHP ise yüzde 9-11 bandında... Üstelik ekonomik krize, hayat pahalılığına rağmen...

En son yapılan 2018 genel ve 2019 yerel seçimlerinde isabetli sonuçlarıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu durumu şöyle yorumluyor:



"Öncelikle şunu söylemeliyim, geçtiğimiz 2018 seçimlerinde de İyi Parti'yi yüzde 17 ile yüzde 22 gösterenler vardı. Bu isimler hâlâ ekranlarda ve bir kez olsun kamuoyundan özür dilemiş değiller. O seçimlerde İyi Parti yüzde 9.8 oy aldı. Araştırmalarda kabul edilebilir hata payı artı eksi 2'dir. On puan, on iki puan yanılma olmaz. Manipülasyon budur işte. Bugün de bazı isimler İP ve CHP için manipülasyon yapmaya devam ediyor."

Bir akademisyen dostum, İyi Parti'nin yüksek gösterilmesinin bir hata veya basit bir "kıyak" olmadığına dikkat çekerek şöyle diyor: "Konda'nın anketlerde İyi Parti'yi yüzde 19'larda göstermesi İyi Parti'nin siyaset, akademi ve iş dünyası nezdinde algısal ve kurgusal güçlenmesini hedefliyor."

Bütün bu manipülasyonların hedefi de çok net: Güçlü İyi Parti, zayıf CHP ve kullanışlı HDP....