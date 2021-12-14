"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, ne anlama geliyor?
"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Yükseköğrenim kademesinde eğitim gören öğrencilerin en son 10 Kasım'da başvuru yaptığı KYK burs ve kredi sonuçları son dakika açıklandı. İşte, "KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, ne anlama geliyor?
"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuçları ekranında yazan "burs alabilirsiniz" ifadesi merak uyandırdı. İşte, "KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, ne anlama geliyor?
"KYK SONUÇ: BURS ALABİLİRSİNİZ" NE DEMEK?
KYK burs başvuru sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." cümlesinin yazması burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.
KYK burs sonuçları e devlet'ten öğrenilebiliyor. E-devlet KYK burs sonuç öğrenme ile birlikte milyonlarca öğrenci burs almak için daha önce başvurmuştu.
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklandı.
Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından gençlerle yaptığı canlı yayın programında, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 838 bin 272 öğrencinin burs ve kredi başvurusu yaptığını, 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildiğini belirtti.
Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.
Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.
Burs verilen öğrenci sayısında artış
Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.
Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.
Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
LİSANSTA 650, YÜKSEK LİSANSTA BİN 300 TL
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.
2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
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