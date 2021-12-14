"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuçları ekranında yazan "burs alabilirsiniz" ifadesi merak uyandırdı. İşte, "KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, ne anlama geliyor?

"KYK SONUÇ: BURS ALABİLİRSİNİZ" NE DEMEK?

KYK burs başvuru sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." cümlesinin yazması burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.

KYK burs sonuçları e devlet'ten öğrenilebiliyor. E-devlet KYK burs sonuç öğrenme ile birlikte milyonlarca öğrenci burs almak için daha önce başvurmuştu.