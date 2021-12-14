HDP'li Ömer Öcalan'dan İstanbul için skandal ifadeler: İstanbul da bizim için Kürdistan'dır
HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan yaptığı açıklamada "Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul’dur. İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır." ifadelerini kullandı.
HDP'nin İstanbul İl Kongresi dün terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan terörist başının yeğeni olan HDP vekili Ömer Öcalan, skandal açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL DA KÜRDİSTAN'DIR
"İstanbul'da yürütülecek çalışmalarla daha fazla Kürt ve Kürdistani havası olacak." diyen Öcalan, "Her zaman söylüyoruz; Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için Kürdistan'dır." ifadesini kullandı.
ÖCALAN SLOGANLARI ATTILAR
Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılırken, PKK marşı okuyup ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkinin odağında oldu.
DOSTLARIYLA BİRLİKTELER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kol kanat gerdiği HDP, bir kez daha terörle iç içe olduğunu kanıtladı.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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