HDP’li Ömer Öcalan’dan İstanbul için skandal ifadeler: İstanbul da bizim için Kürdistan’dır

İSTANBUL DA KÜRDİSTAN'DIR

"İstanbul'da yürütülecek çalışmalarla daha fazla Kürt ve Kürdistani havası olacak." diyen Öcalan, "Her zaman söylüyoruz; Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için Kürdistan'dır." ifadesini kullandı.