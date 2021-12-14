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HDP'li Ömer Öcalan'dan İstanbul için skandal ifadeler: İstanbul da bizim için Kürdistan'dır

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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HDP’li Ömer Öcalan’dan İstanbul için skandal ifadeler: İstanbul da bizim için Kürdistan’dır

HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan yaptığı açıklamada "Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul’dur. İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır." ifadelerini kullandı.

HDP'nin İstanbul İl Kongresi dün terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan terörist başının yeğeni olan HDP vekili Ömer Öcalan, skandal açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL DA KÜRDİSTAN'DIR

"İstanbul'da yürütülecek çalışmalarla daha fazla Kürt ve Kürdistani havası olacak." diyen Öcalan, "Her zaman söylüyoruz; Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için Kürdistan'dır." ifadesini kullandı.

CHP ve İYİ Parti’nin dostları sözde PKK marşı okudu! HDP’nin İstanbul Kongresi’nde büyük skandal CHP VE İYİ PARTİ'NİN DOSTLARI SÖZDE PKK MARŞI OKUDU! HDP'NİN İSTANBUL KONGRESİ'NDE BÜYÜK SKANDAL

ÖCALAN SLOGANLARI ATTILAR

Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılırken, PKK marşı okuyup ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkinin odağında oldu.

DOSTLARIYLA BİRLİKTELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kol kanat gerdiği HDP, bir kez daha terörle iç içe olduğunu kanıtladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

HDP'nin İstanbul'da yaptığı kongrede terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

"YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YPG/PKK'ya yönelik "Bizim için YPG terör örgütü değildir.YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li İBB’nin terörist çalışanları!

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