Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2021’de 29 milyon 24 milyar dolar gelir hedefliyoruz

"2021 YILINDA 525 ESERİMİZİ YURT DIŞINDAN GETİRDİK"

Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurulduğunu anımsatarak, "Bu alanda ülkeler arası ikili anlaşmalara da büyük önem vermekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika olmak üzere 9 uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Yeni anlaşmalar için İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürülmektedir. Yine kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik. Bu yıl son olarak çoğunlukla Urartu dönemine ait önemli bronz eserlerden oluşan, Roma dönemine ait 14 altın sikkenin de aralarında yer aldığı 101 adet kültür varlığının Macaristan'dan iadesi sağlanmıştır. Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 967'ye yükselmiştir" dedi.





"TERECİYE TERE SATAMAZSINIZ"

Bakan Ersoy, muhalefet milletvekilleri arasında turizm üzerine yaşanan tartışma üzerine "Tereciye tere satamazsınız" dedi. Bakan Ersoy bir televizyon kanalına açtığı tazminat davasını kazandığını ve tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışladığını belirtirken, muhalefetin kendi otellerinde arıtma tesisi yaptıracağını söylemesi üzerine "Benim tesismlerimde arıtma tesisleri mevcut" yanıtını verdi.