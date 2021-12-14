Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 1 Ocak 2022 Yılbaşı resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı aynı zamanda 31 Aralık 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında resmi tatil süreci nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 1 Ocak 2022 Yılbaşı resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu.