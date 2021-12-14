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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 1 Ocak 2022 Yılbaşı resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 1 Ocak 2022 Yılbaşı resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2021, 1 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen resmi tatil süreci ise milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan konular arasında. İşte, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 1 Ocak 2022 Yılbaşı resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 1 Ocak 2022 Yılbaşı resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı aynı zamanda 31 Aralık 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında resmi tatil süreci nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 1 Ocak 2022 Yılbaşı resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu.

31 ARALIK RESMİ TATİL OLACAK MI?

Bazı kurumlar yarım gün 31 Aralık'ta yarım gün tatil yapacak fakat 31 Aralık resmi tatil değildir.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklandı. Koronavirüs sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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