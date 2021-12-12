12 Aralık 2021, Pazar
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CHP ve İYİ Parti'nin dostları sözde PKK marşı okudu! HDP'nin İstanbul Kongresi'nde büyük skandal
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak kurmaktan rahatsızlık duymadığı HDP'nin İstanbul'da düzenlediği dördüncü olağan kongresi büyük bir skandala sahne oldu. HDP'li terörseverler, teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atarak, sözde PKK marşı okudu. O anlar büyük tepki gördü.