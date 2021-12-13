İstanbul'da bilindik manzara! Metrobüs arızası sonrası oluşan kuyruk Yenibosna'ya uzadı! İşte o anlar...
İstanbul'da ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar her geçen gün farklı bir boyut kazanırken bu akşam yaşanan skandal vatandaşlara pes dedirtti. Cennet Mahallesi bölgesinde yaşanan metrobüs arızası nedeniyle oluşan kuyruk Yenibosna'ya kadar uzadı. Metrobüs kullanan vatandaşlar metrobüslerden inmek zorunda kalırken yolda çok sayıda vatandaş görüldü.
İstanbul'da Cennet Mahallesi'nde bozulan metrobüs nedeniyle yaşanan kuyruk Yenibosna'ya kadar uzadı. Yolda kalan İstanbullular metrobüslerden inmek zorunda kalırken yollara taştı.
SİSTEM ÇÖKTÜ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT araçlarının bakım-onarımında sınıfta kaldığı gibi metrobüsleri de işletemez hale geldi. Akşam saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce vatandaş yolda kaldı.
BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYORLAR
İstanbullunun çektiği metrobüs eziyetine bir de İETT araçlarının arızası eklendi. Bakımsızlıktan dökülen araçlar hem vatandaşı mağdur etti hem de trafiğe neden oldu.
İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri kameralara yansıdı. Kenti farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.
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