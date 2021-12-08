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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

PEŞ PEŞE TEMASLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmüştü. Görüşme sonrası iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandığı açıklanmıştı.

Başkan Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

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