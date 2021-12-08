Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmüştü. Görüşme sonrası iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandığı açıklanmıştı.

Başkan Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.