04 Aralık 2021, Cumartesi
Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin'de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay
Tunceli'deki Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Törene, yaklaşık 10 bin kişinin katıldı. Öte yandan, 1 yıl önce evlenen şehit Astsubay Mutlu'nun eşi Melike'nin ilk çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:00
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