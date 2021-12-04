Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin’de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle dün sağlanan temas neticesi çıkan çatışmada 2 terörist ölü, biri de sağ ele geçirilmişti. Operasyonun ilk aşamasında çatışmada ağır yaralanan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu(32) ise kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Mutlu'nun naaşı Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Adana'ya oradan da karayolu ile memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.