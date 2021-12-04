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Haberler Galeri Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin'de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin'de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

Tunceli'deki Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Törene, yaklaşık 10 bin kişinin katıldı. Öte yandan, 1 yıl önce evlenen şehit Astsubay Mutlu'nun eşi Melike'nin ilk çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:00
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Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin’de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle dün sağlanan temas neticesi çıkan çatışmada 2 terörist ölü, biri de sağ ele geçirilmişti. Operasyonun ilk aşamasında çatışmada ağır yaralanan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu(32) ise kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Mutlu'nun naaşı Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Adana'ya oradan da karayolu ile memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.

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Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin’de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

Şehidin naaşı burada helallik için önce baba Ali ve Anne Emine Mutlu'nun yaşadığı Tabiye Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

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Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin’de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

Daha sonra şehidin naaşı Erdemli Ulu Cami yanındaki meydana getirildi. Burada İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Alata Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


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Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin’de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu,

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Şehit Astsubay Celil Mutlu’ya acı veda: Memleketi Mersin’de 10 bin kişi uğurladı! Kahreden detay

MHP ve AK Parti Mersin milletvekilleri, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, diğer il ilçe protokolü, ailesi, yakınları, emniyet personeli ve askeri erkan ile 10 binden fazla kişi katıldı.