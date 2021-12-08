Trafikte hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin davasında flaş gelişme

"KARARI HAYRETLE KARŞILIYORUM"

Mağdur Yunus Emre Bahçıvan ise bozma kararını hayretle karşıladığını ve kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Olayı bizzat ben ve eşim yaşadık. Sanıklar bağırarak, küfür ederek ve vücut dilleriyle bana zarar verebileceklerini gösterdiler. Yolda arkamdan bir anda önüme geçip direksiyonu önüme kırıp durdular. Zarar vereceklerini anladığım için kamera kaydına aldım. Bir çocuğa bile o görüntüleri izletseniz ne olacağını anlar. Eğer adalet varsa düzgün bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi. Sanık Hüseyin Sel'in kardeşini engellemeye çalıştığı iddiasını da kabul etmeyen mağdur Bahçıvan, "Eğer kardeşini engellemek istiyorsa yolumu kesmeyecek, kardeşinin inmesine izin vermeyecek, kendisi de bana saldırmayacaktı. Ben kendisinin de agresif olduğunu çok net bir şekilde gördüm" diye konuştu. İki kardeşin arabadan birlikte indiğini anlatan Bahçıvan, "Birlikte bağırmaya başladılar. Beni engellemeseler ben zaten yoluma devam edecektim. Bu nasıl vicdansız bir karardır. Ben duygusal düşünüyorum. Bu kararın vicdansızca bir olduğunu düşünüyorum" diyerek kararı eleştirdi.

"ZARAR VERMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR AMA KAPILAR KİLİTLİ"

Yunus Emre Bahçıvan'ın avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan ise sanılanın aksine olayın asıl failinin Hüseyin Sel olduğunu söyledi. "Arabayı kullanan ve hürriyeti kısıtlayan kişi Hüseyin Sel'dir. Zarar vermeden olay yerinden ayrılmaları bozma sebebi sayılamaz. Çünkü kendi istekleriyle ayrılmıyorlar. Olayda zarar vermek için uğraşıyorlar ancak kapılar kilitli olduğu için zarar veremiyorlar" vurgusu yaptı. Tarafları dinleyen mahkeme, eksikliklerin giderilmesi adına duruşmayı erteledi.