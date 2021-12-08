Trafikte hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin davasında flaş gelişme
Trafikte hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatıp ülke gündemine oturan ve 5'er yıl hapis cezası alan baklava zincirinin sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davası İstinaf Mahkemesi’nin verdiği bozma kararının ardından yeniden görüldü. Sanık avukatı bozma kararının yerinde olduğunu söylerken, mağdur Yunus Emre Bahçıvan kararı eleştirdi. “Sanıklar bağırarak, küfür ederek ve vücut dilleriyle bana zarar verebileceklerini gösterdiler. Yolda arkamdan bir anda önüme geçip direksiyonu önüme kırıp durdular. Bir çocuğa bile o görüntüleri izletseniz ne olacağını anlar. Eğer adalet varsa düzgün bir şekilde tecelli etmesini istiyorum. Ben duygusal düşünüyorum. Bu kararın vicdansızca bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi.
Olay, 2019 yılının Temmuz ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Baklava zinciri sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler trafikte yol verme tartışması yüzünden Yunus Emre Bahçıvan'ın aracına saldırdı, hamile olan Ayfer Bahçıvan ile eşine korku dolu anlar yaşattı. Öyle ki Hasan Sel, Bahçıvan ailesinin bulunduğu arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın dikiz aynasını kırıp, aracın kaputunda tepindi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Ayfer Bahçıvan, "yapmayın, hamileyim" diye korku dolu çığlıklar attı, olay kamuoyunda büyük yankı buldu.
SANIKLAR CEZAYI ÇOK, MAĞDURLAR AZ BULDU
Olayın ardından sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'i "hürriyeti tahdit" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 5'er yıl hapse çarptırdı. Sel ailesi cezayı çok, Bahçıvan ailesi ise az bularak itiraz etti.
İSTİNAF KARARI BOZDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen kararı "Özellikle yol kesmediler, şahıslarına zarar vermeden ayrıldılar" diyerek bozdu. Bozma kararının ardından sanıklar hakkında yargılama yeniden başladı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 2 sanık da katılmadı. Mağdur Yunus Emre Bahçıvan'ın hazır bulunduğu duruşmada ilk olarak sanık avukatı Devrim Dinçer, bozma kararına uyulmasını talep ederek, "Karar baştan sona bozulmuştur. Hüseyin Sel yanında olan sinirli kardeşini engellemeye çalışmıştır" diyerek beraat kararı verilmesini istedi.
"KARARI HAYRETLE KARŞILIYORUM"
Mağdur Yunus Emre Bahçıvan ise bozma kararını hayretle karşıladığını ve kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Olayı bizzat ben ve eşim yaşadık. Sanıklar bağırarak, küfür ederek ve vücut dilleriyle bana zarar verebileceklerini gösterdiler. Yolda arkamdan bir anda önüme geçip direksiyonu önüme kırıp durdular. Zarar vereceklerini anladığım için kamera kaydına aldım. Bir çocuğa bile o görüntüleri izletseniz ne olacağını anlar. Eğer adalet varsa düzgün bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi. Sanık Hüseyin Sel'in kardeşini engellemeye çalıştığı iddiasını da kabul etmeyen mağdur Bahçıvan, "Eğer kardeşini engellemek istiyorsa yolumu kesmeyecek, kardeşinin inmesine izin vermeyecek, kendisi de bana saldırmayacaktı. Ben kendisinin de agresif olduğunu çok net bir şekilde gördüm" diye konuştu. İki kardeşin arabadan birlikte indiğini anlatan Bahçıvan, "Birlikte bağırmaya başladılar. Beni engellemeseler ben zaten yoluma devam edecektim. Bu nasıl vicdansız bir karardır. Ben duygusal düşünüyorum. Bu kararın vicdansızca bir olduğunu düşünüyorum" diyerek kararı eleştirdi.
"ZARAR VERMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR AMA KAPILAR KİLİTLİ"
Yunus Emre Bahçıvan'ın avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan ise sanılanın aksine olayın asıl failinin Hüseyin Sel olduğunu söyledi. "Arabayı kullanan ve hürriyeti kısıtlayan kişi Hüseyin Sel'dir. Zarar vermeden olay yerinden ayrılmaları bozma sebebi sayılamaz. Çünkü kendi istekleriyle ayrılmıyorlar. Olayda zarar vermek için uğraşıyorlar ancak kapılar kilitli olduğu için zarar veremiyorlar" vurgusu yaptı. Tarafları dinleyen mahkeme, eksikliklerin giderilmesi adına duruşmayı erteledi.
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