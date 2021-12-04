04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit asker Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit asker Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit asker Cemil Mutlu’nun ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mersin’e şehit ateşi düştü MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Tunceliden acı haber: 1 asker şehit düştü TUNCELİ'DEN ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA