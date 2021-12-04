Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit asker Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.