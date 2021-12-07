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Son dakika: Hakkari'de 20 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: Hakkari’de 20 kilogram eroin ele geçirildi

Son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 kilogram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile koordineli olarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda, dün ilçeye bağlı Esendere beldesi sınırında 2 kaçakçının yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sınır hattında alınan tedbirler nedeniyle şüphelilerin sırt çantalarını atarak İran tarafına kaçtığı aktarıldı.

Bölgeye atılan 2 sırt çantasında 20 kilogram eroinin ele geçirildiğine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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