Milyarlık kripto para vurgunu! Her yerde aranıyordu! Yakalandı
Hatay ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, 'Bitrota’ kripto para borsasında dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayeti üzerine şirket sahibi Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında yürütülen soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kentte yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, şirketin merkezinin İstanbul’a taşınması nedeniyle dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Soruşturma bundan sonra İstanbul'da yürütülecek.
Kayseri'de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye soktu.
Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.
Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri'den İstanbul'a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem, birkaç ay içinde çöktü.
Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları ile Mücadele Bürosu tarafından Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.
Hatay ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordineli yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilen evlerinde arama yapıldı. Evde bazı materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar Kayseri'de 2 kişinin savcılığa şikayette bulunduğu belirlendi. Şirket yetkilisi 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin Kayseri ile ilgili detayında yaptığı çalışmalarını tamamladı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle, dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma bundan sonra İstanbul'dan yürütülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yunus Göç öldü mü? Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç cezaevinde öldürüldü mü?
- Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…
- BTK ne demek? BTK açılımı nedir? BTK işçileri hangileri, maaşları ne kadar oldu?
- Yemek sepeti çöktü mü, sorun mu var? Teknik arıza ne zaman düzelecek? Yemeksepeti restoran destek hattı
- Antalya yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Antalya okul tatil mi? Valilik uyardı Antalya’da yarın okul var mı?
- Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?
- Sağlık çalışanlarına seyyanen zam müjdesi! 2022 hemşire ve sağlık personeli maaşı ne kadar olacak? Ek zam açıklaması
- Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tam gaz sürüyor! 2022’de bitecek
- 2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama…
- Bugünkü döviz kurları son durum: 7 Aralık euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru
- HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Mevlana Haftası mesajları sözleri! Mevlana sözleri mesajları için tıklayınız! İşte Mevlana ile ilgili en güzel sözler!