Milyarlık kripto para vurgunu! Her yerde aranıyordu! Yakalandı

Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.