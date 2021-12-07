Son dakika: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor! 2022’de geçerli olacak

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren pasaport ile ehliyet çıkarma bedellerine zam geldi. Aynı zamanda tapu harcı ödeyecekler için zam kararı alındı.

NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yılbaşı ile birlikte vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36.2 oranında zam yapılacağı açıklandı.

Pasaport bedelleri geçerlilik süresine bakıldığında 6 aylık olanları 227 TL iken yeni yıl da 310 TL olacak. A sınıfı ehliyet için ödenecek bedel ise 271 TL iken 369 TL'ye çıkarıldı.

TAPU HARÇLARI 2022

Yurt dışı girişli telefonları IMEI kaydı 2006 TL iken 2372 TL'ye yükseldi. Tapu harcı ise 2021'de 381 TL iken 519 TL olacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre yüzde 36,2 oranındaki zam resmiyet kazandı. TÜİK verilerine göre belirlenen zam yüzde 36,2 oldu. Yeni yılda ise belirlenen yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisi ile yüzde 50 oranına inebiliyor ya da yükseltilebiliyor.