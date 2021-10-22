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Van'da 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Van’da 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde 77 paket halinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir kamyonette narkotik köpeği "Thor" ile yaptıkları aramada 77 paket halinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirdi.

2 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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