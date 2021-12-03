Ankara’da 9 kilo eroin ele geçirildi!

Yapılan çalışmalar neticesinde Miraç A. Keçiören'de 260 gram eroin ile yakalandı. Miraç A.'nın evinde yapılan aramalarda 8.920 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyonda ise toplam 9.190 gram eroin ele geçirilirken, 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

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