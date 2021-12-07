Yunus Göç öldü mü? Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç cezaevinde öldürüldü mü?
Türkiye'nin gündemine oturan 3 aylık bebeğe şiddet uygulayan baba Yunus Göç'ün ölüp ölmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından baba Yunus Göç tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Yoğun bakımda tedavilere olumlu yanıt veren Cihan bebek ise taburcu edildi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Peki, Yunus Göç öldü mü? Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç cezaevinde öldürüldü mü?
Gaziantep'te 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan baba Yunus Göç öldü mü? Geçtiğimiz günlerde fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Yunus Göç tutuklamarak cezaevine gönderildi. Peki, Yunus Göç öldü mü? Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç cezaevinde öldürüldü mü? İşte son gelişmeler...
YUNUS GÖÇ ÖLDÜ MÜ?
3 aylık bebeğini öldüresiye döven Yunus Göç'ün öldüğüne yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
ANNESİ KONUŞTU: 'NEFESİM KESİLDİ'
Anne Semra Koç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine "İnsan hiç evladını döver mi?" diye sorduğunu paylaşan Göç, "Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum.
Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım.
Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi" ifadelerini kullandı.
'ANNEM YARDIM ETTİ'
Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, "Telefonu almamdan şüphelendi.
Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım.
Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi.
Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım" dedi.
'OY SENİ ANNE Mİ DÖVDÜ'
Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Göç, "Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim.
Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin.
Hiç çıkmasın oradan. Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana 'Seni öldürürüm, çocuğu alırım' diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum.
Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum" diye konuştu.
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- Yunus Göç öldü mü? Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç cezaevinde öldürüldü mü?
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