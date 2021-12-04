ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...

Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? Hafta sonuna sert düşüşle giren kripto para piyasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düşüşlerin neden kaynaklandığını merak eden yatırımcılar konu hakkında uzman açıklamaları araştırmaya başladı. 69 bin dolarla tarihin en yüksek seviyesini gören Bitcoin, sert düşüş öncesi 57 bin dolar seviyelerinde hareket ediyordu. Yüzde 20'ye varan gerilemeyle 42 bin dolara kadar inen Bitcoin şu an 47 bin seviyelerinde seyrediyor. Peki, Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler ne olacak? İşte haberin detayları...

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüşlerle ilgili uzman açıklamaları dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar yükselişlerin ardından bir düzeltme olduğunu belirtirken, FED'in uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi varlık fiyatlarında hareketliliği artırdığı ve bu nedenle kripto para piyasasında düşüş yaşandığı ifade ediliyor.