ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
Bitcoin ve altcoinler neden düştü? Kripto para piyasasında sert düşüş yaşanıyor. Tarihin en sert düşüşünü yaşayan Bitcoin, 57 bin dolardan 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin'in yanı sıra popüler alt coinlerde de düşüş yaşandı. 500 milyar dolardan fazla değer kaybına uğrayan kripto para piyasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler ne olacak? İşte haberin detayları...
Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? Hafta sonuna sert düşüşle giren kripto para piyasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düşüşlerin neden kaynaklandığını merak eden yatırımcılar konu hakkında uzman açıklamaları araştırmaya başladı. 69 bin dolarla tarihin en yüksek seviyesini gören Bitcoin, sert düşüş öncesi 57 bin dolar seviyelerinde hareket ediyordu. Yüzde 20'ye varan gerilemeyle 42 bin dolara kadar inen Bitcoin şu an 47 bin seviyelerinde seyrediyor. Peki, Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler ne olacak? İşte haberin detayları...
BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?
Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüşlerle ilgili uzman açıklamaları dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar yükselişlerin ardından bir düzeltme olduğunu belirtirken, FED'in uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi varlık fiyatlarında hareketliliği artırdığı ve bu nedenle kripto para piyasasında düşüş yaşandığı ifade ediliyor.
Bir yandan da, kripto para borsaları Binance, FTX ve Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırılmasının da piyasalarda endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.
ALT COİNLER DE ETKİLENDİ
Bitcoin de yaşanan sert düşüş ile birlikte alt coinlerde de gerileme yaşandı. Bir önceki dönemlerde Bitcoin'deki harekete paralel hareket eden alt coinlerin bu sefer Bitcoin ile birlikte aşağı yönlü hareket etmesi dikkat çekti.
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