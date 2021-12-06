Son dakika: Türkiye'den Larnaka Ulu Camii’ne yapılan saldırıya sert tepki
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Larnaka Ulu Camii’ne yapılan saldırıya Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır..." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Larnaka Ulu Camii'ne yapılan alçak saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte sözcü Çelik'in açıklamaları;
Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır...
Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi. Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur.
Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır.
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