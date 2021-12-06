Son dakika: Türkiye Barolar Birliği’nde skandal görüntüler! DHKP-C marşı söylediler: Vurun kardaşlar vurun







TERÖRİST HELİN BÖLEK'İN ÖLÜMÜNE ÇOK ÜZÜLMÜŞ!

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın, Helin Bölek'in ölümünün korku verdiğini iddia etti.

Sağkan, 3 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak. Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.





GEZİ PARKI İHANETİNE AÇIK DESTEK VERDİ

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına da açık destek verdiği öğrenildi.



Erinç Sağkan'ın, 1 Haziran 2018 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle:



"Gezi direnişinin 5. yılında Ethem Sarısülük'ün anmasındayız. Unutmadık, sorumlularının cezalandırıldığını görmeden bu mücadele bitmeyecek"