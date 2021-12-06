Son dakika: Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntüler! DHKP-C marşı söylediler: Vurun kardaşlar vurun
Son dakika haberine göre Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için Baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un seslendirdiği ''Gündoğdu Marşı''ını söyledi. Sağkan'ı kutlyan kalabalık, 'Vurun kardaşlar vurun' naraları attı. Öte Ramiz Erinç Sağkan'ın geçmişi skandaldan geçilmiyor. Sağkan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef almıştı ve terör örgütü üyesi Helin Bölek'e destek çıkıp Gezi Parkı ihanetini savunmuştu.
Türkiye Barolar Birliği'nin problematik adayının başkan seçilmesinin ardından TBB koridorlarında ''vurun kardaşlar vurun'' sesleri yükseldi.
TERÖRİST İÇİN ÜZGÜNMÜŞ!
Erinç Sağkan'ın geçen yıl yaptığı paylaşımda, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık orucuna başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek için üzüntülerini dile getirdiği görüldü.
GRUP YORUM'UN GÜNDOĞDU'SUNU SÖYLEDİLER
TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için Baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un orijinalini alıp bir propaganda unsuruna dönüştürmek için değiştirdiği, ''Gündoğdu Marşı''ının Grup Yorum versiyonunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU İLK TEBRİK EDENLERDEN OLDU
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sağkan'ı ilk tebrik edenlerden oldu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır" dedi.
GÜNDOĞDU MARŞI GERÇEKTE NEDİR?
26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı yani Büyük Taarruz'un ardından Türk ordusu, 30 Ağustos'ta kesin olarak zafer kazanır. Afyon-Kütahya üzerinden İzmir'e ilerleyen Türkler, 9 Eylül 1922'de kesin olarak İzmir'i işgalden kurtarır. Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, Türk insanının vatan uğruna canlarını feda edişini anlatmak için yazılmıştır.
Gündoğdu Marşı'nın Grup Yorum vandalliğine maruz kalmadan önceki orijinal hali ise şudur:
Gün doğdu, hep uyandık,
Siperlere dayandık.
İstiklalin uğruna da,
Al kanlara boyandık.
Sandılar Türk uyudu,
Ata cenge buyurdu,
Türk'ün asker olduğunu
Dünyalara duyurdu.
Ülkemiz Türk ülkesi,
Aşık eder herkesi.
Üstümüzden eksilmesin,
Al bayrağın gölgesi!
RAMİZ ERİNÇ SAĞKAN'IN GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU
Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.
Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.
Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.
KİM BU RAMİZ ERİNÇ SAĞKAN?
Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır." ifadelerini kullandı.
TERÖRİST HELİN BÖLEK'İN ÖLÜMÜNE ÇOK ÜZÜLMÜŞ!
Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın, Helin Bölek'in ölümünün korku verdiğini iddia etti.
Sağkan, 3 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak. Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
GEZİ PARKI İHANETİNE AÇIK DESTEK VERDİ
Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına da açık destek verdiği öğrenildi.
Erinç Sağkan'ın, 1 Haziran 2018 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle:
"Gezi direnişinin 5. yılında Ethem Sarısülük'ün anmasındayız. Unutmadık, sorumlularının cezalandırıldığını görmeden bu mücadele bitmeyecek"
Erinç Sağkan, 28 Mayıs 2018 tarihinde ise; "Kurtuluş bir ağaç uzaklıkta, bir ağaç kökü kadar derin ve üzerine yuva yapan kuşların kanatları kadar sonsuz. Ve ağaçlar 5 senedir orada. Kökleri 5 sene öncesinden daha güçlü, daha derin. #YaşasınGezi #direngezi #geziruhu #geziyiunutma #gezi5yaşında #evetavukatıyız #vaktigeldi" paylaşımını yaptı.
BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ ANKARA BAROSU'NDAN LGBT SAPKINLIĞINA AÇIK DESTEK
Sağkan'ın başkanlığı yürüttüğü dönemde Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırması ve Cuma hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" ifadelerini kullanmasından rahatsız oldu.
Fotoğrafta: Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin LGBTİ+ kısa film seçkisi için hazırladığı afiş
Ankara Barosu; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi'ne destek verdi ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla " LGBT Hakları Merkezi'nin kurulduğunu duyurdu.
Ankara Barosu'ndan yapılan duyuruda; "Baromuz bünyesinde LGBTİQ+ Hakları Merkezi kurulmuştur. Merkezde görev almak isteyen meslektaşlarımızın Baro Kalemine başvuruda bulunmaları gerektiği duyurulur" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 Aralık Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül kimdir?
- KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!
- JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?
- Sigara fiyatları güncel liste: 6 Aralık marka marka sigara fiyatları ne kadar? Philip Morris, BAT, JTI...
- Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar'ın Mesut'u yalnız...
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? MEB son dakika açıklamalar...
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman, faizler düşecek mi? Tarih belli oldu...
- AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek?
- İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne? Maltepe, Kartal...
- SGK'ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...