Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Büyük Camii'ne alçak saldırı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne alçak bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne saldırıda bulunulduğu bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camii'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtildi.
Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedildi.
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İbadethanelere saldırı barışa değil, kin, nefret ve husumetin artmasına yol açar. KKTC Din İşleri Başkanlığı olarak olayın meydana geldiği yerdeki yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Rum kesimindeki farklı camilere daha önce de çok sayıda saldırı düzenlenmişti.
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