05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Büyük Camii'ne alçak saldırı

Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Büyük Camii'ne alçak saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
ABONE OL
Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Büyük Camii’ne alçak saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne alçak bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camii'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İbadethanelere saldırı barışa değil, kin, nefret ve husumetin artmasına yol açar. KKTC Din İşleri Başkanlığı olarak olayın meydana geldiği yerdeki yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rum kesimindeki farklı camilere daha önce de çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

Fransa’nın Dijon kentinde camiye saldırı FRANSA'NIN DİJON KENTİNDE CAMİYE SALDIRI
Fransa’da Eyüp Sultan Camii’ne ırkçı saldırı FRANSA'DA EYÜP SULTAN CAMİİ'NE IRKÇI SALDIRI
Almanya’da bir camiye daha ırkçı saldırı yapıldı ALMANYA'DA BİR CAMİYE DAHA IRKÇI SALDIRI YAPILDI
Aynı camiye ikinci kez kalleş saldırı AYNI CAMİYE İKİNCİ KEZ KALLEŞ SALDIRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA