Mahkemeden karar çıktı! Evli kadınların bunu yapması suç değil

Ankara'da bir çiftin boşanma davasında erkek, karısının sosyal medya hesaplarında 7 sene boyunca kızlık soyadını yer aldığını ifade ederek kusurlu olduğunu iddia etti. Kapıyı kilitleyerek eşini eve sokmayan ve hakaret eden erkeği ağır kusurlu bulan hakim, kadını da sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullandığı sebebiyle kusurlu buldu. Yargıtay da kadının sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranışının delili olmayacağını kaydederek yerel mahkemenin hükmünü bozdu.