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Mahkemeden karar çıktı! Evli kadınların bunu yapması suç değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Mahkemeden karar çıktı! Evli kadınların bunu yapması suç değil

Ankara'da bir çiftin boşanma davasında erkek, karısının sosyal medya hesaplarında 7 sene boyunca kızlık soyadını yer aldığını ifade ederek kusurlu olduğunu iddia etti. Kapıyı kilitleyerek eşini eve sokmayan ve hakaret eden erkeği ağır kusurlu bulan hakim, kadını da sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullandığı sebebiyle kusurlu buldu. Yargıtay da kadının sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranışının delili olmayacağını kaydederek yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Ankara'da bir çiftin boşanma davasında erkek, karısının sosyal medya hesaplarında 7 sene boyunca kızlık soyadını yer aldığını ifade ederek kusurlu olduğunu iddia etti. Kapıyı kilitleyerek eşini eve sokmayan ve hakaret eden erkeği ağır kusurlu bulan hakim, kadını da sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullandığı sebebiyle kusurlu buldu. Yargıtay da kadının sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranışının delili olmayacağını kaydederek yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Ankara'da yedi sene önce ikinci evliliğini yapan İ.A. eşi G.A. ile evliliklerinin yürümediğini ifade ederek boşanma davası açtı. İ.A. dilekçesinde, karısının sosyal medya hesaplarında evlilik süreleri boyunca kızlık soyadını kullandığını, ilk evliliğinden olan çocuklarının kendisine ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu ve kendisine hakaret ettiğini söyledi.

MAHKEME EŞİT KUSURLU BULDU

Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında kadın ise kocasının kendisine ağır hakaretler ettiğini, kapıyı kilitleyerek kendisini eve almadığı, telefonda ağır ithamlarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul ederek erkeğin boşanma davasını kabul etti.

TAZMİNAT TALEPLERİ GERİ ÇEVRİLDİ

Tarafların tazminat taleplerini reddeden mahkeme, kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti. İlk derece mahkemesinin kararı taraflarca istinaf edildi. Ankara Bölge adliye Mahkemesi de ilk mahkemenin kararını onayınca taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

EMSAL KARAR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gelen dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında kadının kusurlu bulunduğu "Sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanması" gerekçesinin kadının güven sarsıcı davranışının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı. Aynı zamanda sosyal medyada kızlık soyadını kullanılmasının erkeğe karşı güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemeyeceğini belirten Yargıtay kararı bozdu.

"EVLİ KADININ SOSYAL MEDYADA KIZLIK SOYADINI KULLANMASININ GÜVEN SARSICI DEĞİL"

2. Hukuk Dairesi üyeleri, erkek İ.A'nın ağır kusurlu, karısının ise az kusurlu olduğunu belirterek erkeğin gerçekleşen kusurlu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına da saldırı teşkil ettiğini kaydetti. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına karar veren Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını da bozdu. İçtihatlara giren karara göre, evli kadının sosyal medyada kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranış olmadığına karar verildi.

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