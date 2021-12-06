Mahkemeden karar çıktı! Evli kadınların bunu yapması suç değil
Ankara'da bir çiftin boşanma davasında erkek, karısının sosyal medya hesaplarında 7 sene boyunca kızlık soyadını yer aldığını ifade ederek kusurlu olduğunu iddia etti. Kapıyı kilitleyerek eşini eve sokmayan ve hakaret eden erkeği ağır kusurlu bulan hakim, kadını da sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullandığı sebebiyle kusurlu buldu. Yargıtay da kadının sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranışının delili olmayacağını kaydederek yerel mahkemenin hükmünü bozdu.
Ankara'da bir çiftin boşanma davasında erkek, karısının sosyal medya hesaplarında 7 sene boyunca kızlık soyadını yer aldığını ifade ederek kusurlu olduğunu iddia etti. Kapıyı kilitleyerek eşini eve sokmayan ve hakaret eden erkeği ağır kusurlu bulan hakim, kadını da sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullandığı sebebiyle kusurlu buldu. Yargıtay da kadının sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranışının delili olmayacağını kaydederek yerel mahkemenin hükmünü bozdu.
Ankara'da yedi sene önce ikinci evliliğini yapan İ.A. eşi G.A. ile evliliklerinin yürümediğini ifade ederek boşanma davası açtı. İ.A. dilekçesinde, karısının sosyal medya hesaplarında evlilik süreleri boyunca kızlık soyadını kullandığını, ilk evliliğinden olan çocuklarının kendisine ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu ve kendisine hakaret ettiğini söyledi.
MAHKEME EŞİT KUSURLU BULDU
Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında kadın ise kocasının kendisine ağır hakaretler ettiğini, kapıyı kilitleyerek kendisini eve almadığı, telefonda ağır ithamlarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul ederek erkeğin boşanma davasını kabul etti.
TAZMİNAT TALEPLERİ GERİ ÇEVRİLDİ
Tarafların tazminat taleplerini reddeden mahkeme, kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti. İlk derece mahkemesinin kararı taraflarca istinaf edildi. Ankara Bölge adliye Mahkemesi de ilk mahkemenin kararını onayınca taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
EMSAL KARAR
Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gelen dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında kadının kusurlu bulunduğu "Sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanması" gerekçesinin kadının güven sarsıcı davranışının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı. Aynı zamanda sosyal medyada kızlık soyadını kullanılmasının erkeğe karşı güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemeyeceğini belirten Yargıtay kararı bozdu.
"EVLİ KADININ SOSYAL MEDYADA KIZLIK SOYADINI KULLANMASININ GÜVEN SARSICI DEĞİL"
2. Hukuk Dairesi üyeleri, erkek İ.A'nın ağır kusurlu, karısının ise az kusurlu olduğunu belirterek erkeğin gerçekleşen kusurlu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına da saldırı teşkil ettiğini kaydetti. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına karar veren Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını da bozdu. İçtihatlara giren karara göre, evli kadının sosyal medyada kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranış olmadığına karar verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!
- JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?
- Sigara fiyatları güncel liste: 6 Aralık marka marka sigara fiyatları ne kadar? Philip Morris, BAT, JTI...
- Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar'ın Mesut'u yalnız...
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? MEB son dakika açıklamalar...
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? POMEM 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman, faizler düşecek mi? Tarih belli oldu...
- AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek?
- İstanbul'daki kokunun nedeni nedir, ne zaman geçecek? Anadolu Yakası'ndaki kokunun sebebi ne? Maltepe, Kartal...
- SGK'ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...
- Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler ödül kazandı? Pantene Altın Kelebek en iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi?
- Pantene Altın Kelebek canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Pantene Altın Kelebek kim, hangi ödülü kazandı? İşte ödül listesi...