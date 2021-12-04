Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun kız kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun koronadan 52 yaşında hayatını kaybeden kız kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde eşi Mehmet Görcü göz yaşlarına boğuldu, bu sırada baba Kavcıoğlu ise Görcü'nün omuza başını dayadı.
Geçirdiği koronavirüs hastalığı nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Serap Görcü'nün cenaze namazı Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.
Cenaze öncesi Görcü'nün eşi Mehmet Görcü, 3 çocuğu , Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve babası Halit Kavcıoğlu taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alparslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Cumhurbaşkanlığı ekonomi baş danışmanları Prof. Erişah Arıcan, Meltem Taylan Aydın, Dr. Cemil Ertem katıldı.
Cenaze namazı öncesinde eşi Mehmet Görcü göz yaşlarına boğuldu, bu sırada baba Kavcıoğlu ise Görcü'nün omuza başını dayadı.
Serap Görcü kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Kabristanına defnedildi.
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