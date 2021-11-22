Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a tepki: Saldırgan söylem ve eylemler içinde

"TERÖR ÖRGÜTÜNDE CİDDİ BİR ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR"

Talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ettiğini dile getiren Akar, terörle mücadelenin komşu ülkelerin haklarına ve sınırlarına saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Tek hedeflerinin teröristler olduğunu belirten Akar, "Terör örgütünde ciddi bir çöküş yaşanıyor" dedi.