Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim! Nureddin Nebati görevi devraldı

BAKAN NEBATİ'DEN İLK AÇIKLAMA: EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ DEĞİL YATIRIM OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati da açıklamasında, "Urfa'dan İstanbul'dan Anadolu'dan gelen kardeşlerim hoş geldiniz. Herkes için ülkemiz için Bakanımız için milletimiz için hayırlara vesile olacak. Devir teslim yapmıştık. Sayın Bakanım görevi almıştı. Gene bu binada aynen Rabbimize hamd ederek işin sonunda başarılı işler yapmayı bizlere nasip eylesin. Her şey bir tarafa önemli olan akşam başımızı yastığa koyunca olan huzur. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sorumluluğu gece itibariyle aldık. Gerekliklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Salgının en yoğun dönemini geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışanlarımız iş insanlarımızla teması asla bırakmadık. Sürece başarı ile yön verdik. Sonuç olarak Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden biri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin hayalini kurduğu tam bağımsız ekonomi vizyonu ile yeni yola girdik. En önemli önceliğimiz yüksek faiz olmayacak. Yatırım üretim ihracat artışını tetiklemek cari açık gibi kronik sorunları bertaraf etmek istihdamı arttırmak ücret artışını sağlamak ulusal ve uluslararası ilişkileri gözeterek asla çalışandan uzak kalmayarak gereğini yapmak olacak." diye konuştu.

Bakan Nebati, "Artık işçinin de patron hissettiği bir söylem geliştiriyoruz. Emekliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi işçiler ezdirilmedi bundan sonra da hedefimiz budur. Emeğini sarf eden kim olursa olsun insanların öncelikli olduğu ekonomi politik önceliğimiz olacak. Sayın Bakanımıza pandemi döneminde geçen döneminde yardımcı olmaya gayret ettik. Hem eski dostluğumuz aynı zamanda bakanlıkta ekonomide uzun süreli burada yer alan bir mensup olarak vermeye gayret ettik. Gayret bizden başarı Allah'tan. Doğru olacağız, şeffaf olacağız. Kafalarda oluşabilecek her türlü kuşkunun giderildiği, paydaşlarla birlikte karar alındığı gerek milletvekillerimiz gerek iş dünyasıyla çalışanlarla görüş alışverişinin yoğun yaşandığı bir dönemi gerçekleştireceğiz. Her beraber kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu millet doğru iş yapanın samimi olanın hep yanında oldu. Cumhurbaşkanımızı AK Parti'yi hep desteklediler. Güçlü güvenilir kararlı iradeli eş güdüm içinde çalıştığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede adımların atıldığı süreci yaşayacağız." dedi.