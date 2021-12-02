Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim! Nureddin Nebati görevi devraldı
Son dakika haberine göre Lütfi Elvan'ın Başkan Erdoğan'dan affını talep etmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine resmen başladı. Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Nebati, "En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak." dedi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? İşte haberin detayları...
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Atamanın sonrasında Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine resmen başladı.
YEMİN ETTİ
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.
Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.
Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.
DEVİR TESLİM TÖRENİ
Devir teslim töreninde açıklama yapan Eski Hazine Ve Maliye Bakanı Elvan, "Sayın Bakanım çok değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 Kasım 2020'de göreve başladım. Başlar başlamaz önemli adımlar attık. Bunu yaparken toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olduk. Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi, gelirlerimizi baştan aşağı gözden geçirdik. Kalıcı gelirlerimizi arttırıcı pek çok önlem aldık. Yıl boyunca COVİD destekleri hariç mali disiplinden vazgeçmedik. Yüzde 2'nin altında bütçe açığını öngörüyoruz. Faiz hariç bütçe fazlası vereceğiz. Borçlanma açısından da başarılı yıl geçirdik. Hazine kasamızı tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle teslim ediyoruz. Büyüme performansımıza rağmen cari dengede önemli adımlar attık. Bu yıl yüksek büyümeye rağmen milli gelirin yüzde 1'i civarında cari açıkla kapatacağız. Altın ithalatını azaltıcı önlemler aldık. Tedbirler aldık. Cari açığın azaltılmasında gördük. Ekonomi reform programında çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Sermaye piyasalarına yönelik adımlar attık. İstihdam 2020'nin ikinci yarısından itibaren arttı: OECD ülkeleri arasında salgına rağmen telafi edebilen ülkeler arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. " açıklamasında bulundu.
BAKAN NEBATİ'DEN İLK AÇIKLAMA: EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ DEĞİL YATIRIM OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati da açıklamasında, "Urfa'dan İstanbul'dan Anadolu'dan gelen kardeşlerim hoş geldiniz. Herkes için ülkemiz için Bakanımız için milletimiz için hayırlara vesile olacak. Devir teslim yapmıştık. Sayın Bakanım görevi almıştı. Gene bu binada aynen Rabbimize hamd ederek işin sonunda başarılı işler yapmayı bizlere nasip eylesin. Her şey bir tarafa önemli olan akşam başımızı yastığa koyunca olan huzur. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sorumluluğu gece itibariyle aldık. Gerekliklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Salgının en yoğun dönemini geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışanlarımız iş insanlarımızla teması asla bırakmadık. Sürece başarı ile yön verdik. Sonuç olarak Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden biri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin hayalini kurduğu tam bağımsız ekonomi vizyonu ile yeni yola girdik. En önemli önceliğimiz yüksek faiz olmayacak. Yatırım üretim ihracat artışını tetiklemek cari açık gibi kronik sorunları bertaraf etmek istihdamı arttırmak ücret artışını sağlamak ulusal ve uluslararası ilişkileri gözeterek asla çalışandan uzak kalmayarak gereğini yapmak olacak." diye konuştu.
Bakan Nebati, "Artık işçinin de patron hissettiği bir söylem geliştiriyoruz. Emekliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi işçiler ezdirilmedi bundan sonra da hedefimiz budur. Emeğini sarf eden kim olursa olsun insanların öncelikli olduğu ekonomi politik önceliğimiz olacak. Sayın Bakanımıza pandemi döneminde geçen döneminde yardımcı olmaya gayret ettik. Hem eski dostluğumuz aynı zamanda bakanlıkta ekonomide uzun süreli burada yer alan bir mensup olarak vermeye gayret ettik. Gayret bizden başarı Allah'tan. Doğru olacağız, şeffaf olacağız. Kafalarda oluşabilecek her türlü kuşkunun giderildiği, paydaşlarla birlikte karar alındığı gerek milletvekillerimiz gerek iş dünyasıyla çalışanlarla görüş alışverişinin yoğun yaşandığı bir dönemi gerçekleştireceğiz. Her beraber kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu millet doğru iş yapanın samimi olanın hep yanında oldu. Cumhurbaşkanımızı AK Parti'yi hep desteklediler. Güçlü güvenilir kararlı iradeli eş güdüm içinde çalıştığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede adımların atıldığı süreci yaşayacağız." dedi.
NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?
Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu.
Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.
İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.
AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.
İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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