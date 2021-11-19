Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, DAEŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikeler ile meşguliyetine rağmen ittifakın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte; NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır" dedi.
Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2023'te NATO'nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3'üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı'nı muharebe harekatı görevine hazırlamak amacıyla İstanbul'da gerçekleştirilen 'On Guard-2021 (Tetikte-21) Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini takip etti.
Tatbikatın yapıldığı Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda brifing alan Akar, küresel ve bölgesel düzeyde risklerin ve tehditlerin arttığı dönemden geçildiğini belirtti. Bugün uluslararası güvenlik ve savunma örgütlerinin sorumluluğunun her zamankinden daha ağır olduğuna dikkat çeken Akar "NATO, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın güvenliğinin temelini oluşturmuş bir teşkilattır. Tarihteki en başarılı ittifak olarak NATO'nun her zaman olduğu gibi canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU'
Bakan Akar, Türkiye'nin, NATO'nun 70 yıllık müttefiki olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Türkiye, DAEŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikeler ile meşguliyetine rağmen ittifakın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak ittifakın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır."
Türkiye'nin bu sene NATO'nun hazır gücünün Kara Unsur Komutanlığı görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, "2022 yılı başından itibaren ise tam harekat kabiliyetine ulaşacak TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini üstlenecektir. Ayrıca Müşterek Hava Unsur Komutanlığı yeteneği kazanmış bir müttefik olarak, 2025 Hava Unsur Kuvveti Komutanlığı'nı yerine getireceğiz" diye konuştu.
'İTTİFAKIN CAYDIRICILIĞINI GÜÇLENDİRİR'
Bakan Akar, Müttefik Kara Komutanlığı, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi, Balistik Füze Radar Sahası ve İleri Operasyon Hava Üssü gibi önemli unsurların Türkiye'de bulunduğu belirterek, bu karargahları NATO'nun askeri yapısını oluşturan en önemli unsurlar, genel savunma ve caydırıcılık anlayışının da vazgeçilmez bileşenleri olarak nitelendirdi.
Bu tür tatbikatların sadece birlikte çalışabilirliği artırmakla kalmadığını, aynı zamanda dayanışma sürecine katkı sağladığını, muharebe kabiliyetlerini geliştirdiğini ve ittifakın caydırıcılığını güçlendirdiğini dile getiren Akar, tatbikatın icra sürecinin planlanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.
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