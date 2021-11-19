Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyor





'TÜRKİYE NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU'

Bakan Akar, Türkiye'nin, NATO'nun 70 yıllık müttefiki olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, DAEŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikeler ile meşguliyetine rağmen ittifakın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak ittifakın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır."