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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, basına kapalı yapılıyor.

Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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