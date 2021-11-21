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Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi

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Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi

Son dakika haberi... MİT ve Katar istihbaratı ile gerçekleştirilen ortak operasyon neticesinde Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda geri getirildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtarılan 7 kişiden Halil Gözel’in kızı Meltem Demir A Haber’de yaşadıklarını anlattı.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon MİT VE KATAR İSTİHBARATINDAN ORTAK OPERASYON

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

ERDOĞAN, ÇALIŞMALARDA EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Başkan Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Kurtarılan 7 kişiden Halil Gözel'in kızı Meltem Demir A Haber'de yaşadıklarını anlattı. Demir, "Çok mutluyuz" dedi.

Libya’daki Türkler serbest LİBYA'DAKİ TÜRKLER SERBEST

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