Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BM’de köklü reform çağrısı
Son dakika haberine göre: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle 2013'teki BM 74. Genel Kurulu'nda yeni bir doktrin ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kitabında BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üye sayısının 5 yerine 20 olması gerektiğini ve bu ülkelerin Genel Kurul’da seçilmesini önerdi. Başkan Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de gerçekleştireceği New York ziyaretinde, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabındaki mesajları dünya liderlerine ileteceği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısına ilişkin reform önerilerinde bulundu. Erdoğan, BM reformunun, özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulmasının, tüm ülkelerin uzlaşmasıyla hayata geçeceğine işaret etti.
DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR
Çözüm önerilerinin "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BMGK'nın yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi olduğunu aktaran Erdoğan, şu önerilerde bulundu: "Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesi çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır. Bu kapsamda, Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olmasını teklif ediyoruz. Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı ve Genel Kurul'a hesap verebildiği bir yapıya kavuşturularak denge sağlanması gerektiğini ileri sürüyoruz. Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesi de alternatif çözüm olarak öne sürülebilir. Böylece, tüm ülkelerin bu önemli karar mekanizmasında yer alması temin edilmiş olacaktır."
KONUŞMASINDA ANLATACAK
"Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle 2013'te yeni bir doktrin ortaya koyan Erdoğan, 19-22 Eylül'de düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nda da dünya üzerindeki eşitsizliğin sona erdirilmesine yönelik önerilerde bulunacak.
TEK BİR ÜLKE TIKIYOR
Başkan Erdoğan kitabında "Tek bir ülkenin bütün bir sistemi tıkamasının önüne geçilmesi durumunda kapsamlı bir yeniden yapılanmanın hayata geçirilmesi için büyük bir mesafe kat edilmiş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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