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İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret! AK Partili Tevfik Göksu'dan flaş açıklama

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret! AK Partili Tevfik Göksu’dan flaş açıklama

İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT’nin Ayazağa'daki garajına gelir paylaşımı usulü ile rezidans yapılmasına mahkemeden onay çıkmadı. Mahkemenin usulsüz ihale ile ilgili iptal kararını Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu. Göksu yaptığı paylaşımda, "Daha önce Merter'deki hizmet binası ve kat otoparkını satmaya kalkışan CHP'li İBB Yönetiminin, meclisimizi yok sayarak İETT Ayazağa Garajı'nı satmasına ve garajın olduğu alana rezidans yaptırma girişimine yargı dur dedi. İstanbulluların hukukunu korumaya devam edeceğiz" dedi.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, 10636 ada 3 parselde yer alan, 49 bin 360 metrekarelik İETT garajı arazisi, İBB tarafından 1 milyar 200 milyon lira tahmini bedel üzerinden ihale ile satışa çıkarılmıştı.

Satış kararına İBB AK Parti Grubu itiraz etmiş ve İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Muhammet Kaynar mahkeme yoluna başvurmuştu.

MAHKEME "DUR" DEDİ

İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda işlemin iptali kararı çıktı. Mahkeme iptal gerekçesinde, İBB'nin bağlı kuruluşu olan İETT'nin meclis kararı olmadan böyle bir satışı yapamayacağına, bu sebeple işlemin usulsüz olduğuna hükmederek ihalenin iptaline karar verdi.

GÖKSU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Mahkemenin usulsüz ihale ile ilgili iptal kararını Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu.

Göksu yaptığı paylaşımda, "Daha önce Merter'deki hizmet binası ve kat otoparkını satmaya kalkışan CHP'li İBB Yönetiminin, meclisimizi yok sayarak İETT Ayazağa Garajı'nı satmasına ve garajın olduğu alana rezidans yaptırma girişimine yargı dur dedi. İstanbulluların hukukunu korumaya devam edeceğiz" dedi.

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