Lodos İstanbul’u vurdu İBB uyudu! Alt geçite akan deniz suyu vatandaşı isyan ettirdi

"ŞU DURUM CİNAYETE SEBEBİYET"

Vatandaşların merdivenden inerken düştüğünü söyleyen Karakaya, "En az 50 defa ben aradım. En 50 defa komşum aradı. Gelip bakıp gidiyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Üstüne bir de insanlar düşüyor. Akşama kadar 10 kişi düşüyor. Birinin beynine gelse ölür. Şu durum cinayete sebebiyet. Burası insanların yaya yolu. Oradan su patladı. Bir su daha patlasa geçidi su basacak. Su basarsa esnaf biter" diye konuştu.