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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı son rakamı duyurdu! Sayıları 186'ya yükseldi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı son rakamı duyurdu! Sayıları 186’ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 4 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıntılar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı son rakamı duyurdu! Sayıları 186’ya yükseldi

Teslim olan teröristlerden 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

HABERİN VİDEOSU

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı son rakamı duyurdu! Sayıları 186’ya yükseldi

Teslim olan son 4 teröristle birlikte 2021 yılı içerisinde güvenlik güçlerine sığınan PKK'lı terörist sayısı ise 186'ya yükseldi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı son rakamı duyurdu! Sayıları 186’ya yükseldi

Terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

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