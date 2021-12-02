SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı son rakamı duyurdu! Sayıları 186'ya yükseldi
GÜNDEM A Haber
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 4 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıntılar haberimizde...
İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Teslim olan teröristlerden 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.
HABERİN VİDEOSU
Teslim olan son 4 teröristle birlikte 2021 yılı içerisinde güvenlik güçlerine sığınan PKK'lı terörist sayısı ise 186'ya yükseldi.
Terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.
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