1 Aralık üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Sakarya üniversiteler tatil mi?
1 Aralık üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale üniversite tatili merak edilen konuların başında geliyor. Yurdun batı bölgelerinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime araa verilmişti. Ardından üniversitelerin alacağı karar merak edilmeye başlanmıştı. Fırtına etkisini sürdürürken, 1 Aralık üniversiteler tatil mi? İşte detaylar!
Üniversiteler yarın tatil mi? 1 Aralık üniversiteler tatil mi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Yurdun batı kesimlerinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Eğitim öğretime de 1 günlük ara verilmişti. Üniversitelerden de peş peşe açıklama geldi ancak 1 Aralık Çarşamba üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor.
TATİL KARARI ALAN ÜNİVERSİTELER
İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.
Prof. Dr. Kurt, 30 Kasım Salı günü yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede 30 Kasım Salı günü dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.
Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı kaydedildi.
Yıldız Teknik, Galatasaray, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, İstanbul Bilgi, İstinye, Marmara, Gelişim, Kültür, Gedik, İstanbul Ticaret, Yeditepe, Altınbaş, Medeniyet, Beykoz, Sakarya, Doğuş, Kadir Has, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova ve Sinop'ta da üniversiteler 1 gün tatil olmuştu.
1 ARALIK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
1 Aralık'ta üniversitelerin tatil olduğuna ilişkin henüz yapılmış bir açıklama yok. Açıklama geldiğinde detaylar haberimizden öğrenebilirsiniz.
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