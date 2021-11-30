1 Aralık üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Sakarya üniversiteler tatil mi?

TATİL KARARI ALAN ÜNİVERSİTELER

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.