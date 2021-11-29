Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den Ekrem İmamoğlu’na tepki: Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz

Hak sahiplerine verilmeyen konutların, usulsüz kiralanması meselesini kendilerine sormuştum. Başkan bey, konutları neden hak sahiplerine teslim etmediğini, verdiyse kime kiraya verdiğini açıklarsa, hiç olmazsa bilgi sahibi oluruz. Başkan bey bilmeli ki kendisinin itibarını sarsmak için hiç kimsenin herhangi bir gayreti yok. İcraatları ile ilgili gerektiğinde eleştireceğiz, gerektiğinde önereceğiz, Gerektiğinde de destekleyeceğiz. Her sıkıştığında, İstanbul'un itibarına sığınması, kendisini sorumluluktan kurtarmaz. Hamasi söylemler kendisini hatasız yapmaz. Kendisine gösterilmesini istediği saygı, hepimizin hakkıdır. İstese de istemese de, üzülse de, gerilse de bu saygıyı herkese göstermek durumundadır. Yine aynı konuşmada Başkan Bey 39 ilçeye eşit hizmet etmekten bahsediyor. 39 ilçeye yaptıkları hizmetleri bir liste olarak kamuoyu ile paylaşsınlar, eşit davranıp davranmadıklarını bütün kamuoyu görsün. Varsa böyle bir adalet teşekkür edelim. Bizim gördüğümüz yok. Eğer diğer ilçeler de bizim kadar hizmet aldıysa, vay İstanbul'un haline. Demek ki İstanbul'da hizmet yok. Başkan beyi, sükunete, rasyonel düşünmeye ve rasyonel hareket etmeye, kibirden uzak durmaya, hizmet yapmaya ve hizmette adalete davet ediyoruz. Kendisinden başka da bir isteğimiz yok."