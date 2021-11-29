30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Marmara ve İç Anadolu bölgesinde bugün görülen lodos ve fırtına, gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul'da pek çok evin çatısı uçarken, Ankara Valiliği'nden de son dakika uyarısı geldi. İşte, 30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.