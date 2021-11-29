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30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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30 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? Yarın Ankara’da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...

30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde yağışların etkisini göstermesi sonrasında okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Kocaeli'de okulların tatil olmasının ardından gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, 30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...

30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Marmara ve İç Anadolu bölgesinde bugün görülen lodos ve fırtına, gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul'da pek çok evin çatısı uçarken, Ankara Valiliği'nden de son dakika uyarısı geldi. İşte, 30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da bu geceden itibaren görülmesi beklenen fırtına ve lodos ile ilgili uyarılar yapıldı. Okulların tatil edilmesi ilgili bir açıklama ise henüz gelmedi.

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