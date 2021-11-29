Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Yasak geldi...

Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği online yemek ve market ihtiyaçlarının tamamını kapısına getiren tedarikçi fırmaların yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı?

GETİR, YEMEK SEPETİ, BANABİ, İSTE GELSİN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

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