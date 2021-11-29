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Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Yasak geldi...

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Yasak geldi...

Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına ve yağış sonrasında okullar tatil edildi. Diğer yandan fırtınadan olumsuz etkilenecek motor ve bisikletlileri yakından ilgilendiren karar alındı. Karar sonrasında online sipariş alan bazı market uygulamalarının yarın çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. İşte, Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Yasak geldi...

Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği online yemek ve market ihtiyaçlarının tamamını kapısına getiren tedarikçi fırmaların yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı?

GETİR, YEMEK SEPETİ, BANABİ, İSTE GELSİN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

GETİR'DEN AÇIKLAMA...

YEMEK SEPETİ DUYURDU...

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA DUYURDU...

İstanbul Valiliği, lodos fırtınası nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından karar alındığı bildirildi.

Bu karar doğrultusunda bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."

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